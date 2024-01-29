CAS дисквалицифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, признав ее виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в решении суда.

Срок дисквалификации будет считаться с 25 декабря 2021 года, когда у Валиевой взяли антидопинговую пробу во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Все результаты фигуристки, в том числе медали и звания, полученные после этой даты, аннулируются.

При этом суд указал, что в его компетенцию не входит пересмотр итогов соревнований с участием Валиевой. Этим должны заниматься соответствующие спортивные организации. Таким образом, на данный момент российские фигуристы не лишены золота в командных соревнованиях Олимпиады 2022 года в Пекине.

О том, что в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный препарат триметазидин, стали известно в разгар Олимпийских игр в Пекине. Из-за сложившейся ситуации Международный Олимпийский комитет не провел церемонию награждения победителей и призеров командного турнира.

Представители спортсменки говорили, что триметазидин попал в ее организм бытовым путем из-за того, что лекарство с этим веществом принимал ее дедушка. Сам он на слушаниях эту информацию подтвердил. При этом в сегодняшнем решении CAS говорится, что Валиева не смогла подтвердить отсутствие намерения нарушать антидопинговые правила.

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