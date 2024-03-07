Россия обошла санкции Запада и получила британские системы для военных нужд

В 2023 году в Россию было ввезено оборудование британской компании-производителя измерительных систем Renishaw примерно на 360 миллионов рублей. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные российской таможни.

Renishaw производит измерительные системы, которые нужны для контроля качества деталей, сделанных на металлодобывающих станках. Такое оборудование необходимо для военно-промышленного комплекса, где важна максимальная точность. После начала войны в Украине Renishaw закрыла бизнес в России и Беларуси.

По информации «Важных историй», за 2023 год больше всего товаров компании — на сумму 59 миллионов рублей — в Россию ввезла петербургская НПК «Фотоника». Ей, в свою очередь, приборы поставила гонконгская Ace Electronic. Издание отмечает, что среди клиентов «Фотоники» есть поставщик электронной компонентной базы «Нева электроника». Эта компания еще в 2012 году попала под американские санкции за поставки американской микроэлектроники оборонным предприятиям России без необходимых разрешений.

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Помимо «Фотоники» поставками систем Renishaw в Россию занимаются еще несколько компаний: «Тесткомплект», «Мир станочника», «Алгоритм точности» и «Вектор эталон». «Важные истории» отмечают, что в прошлом году российские производители оружия также покупали оборудование Renishaw напрямую. Например, Уральский оптико-механический завод ввез в Россию измерительных систем на 8 миллионов рублей. Он получил их от китайской Shvabe Opto-Electronics (Shenzhen), 100% которой принадлежит этому заводу.

Для работы приборов Renishaw нужно программное обеспечение. Соответствующие приложения — GoProbe и Inspection Plus — можно скачать в App Store и в Google Play, пишет издание.

Ранее стало известно, что в 2023 году Россия импортировала чипы американского и европейского производства на сумму более миллиарда долларов.

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