Представители Великобритании, США и Евросоюза попытаются убедить власти Объединенных Арабских Эмиратов отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения, пишет The Wall Street Journal. Перед тем, как приехать в ОАЭ, делегация с такой же целью побывала в Турции и Казахстане.

Американские и европейские чиновники, на которых ссылается издание, говорят, что все больше товаров западного производства направляется в Россию через Арабские Эмираты. Власти ОАЭ несколько раз осуждали войну в Украине, но также пытались поддерживать связи с Россией. Например, президент Мухаммед бен Заид ездил на Петербургский международный экономический форум, где встречался с Владимиром Путиным.

По данным Киевской школы экономики, исследование которой цитирует издание, экспорт компьютерных компонентов из ОАЭ в Россию за первые пять месяцев 2023 года вырос с одного до 149 миллионов долларов. Экспорт коммуникационного оборудования — с нуля до 64 миллионов долларов за тот же период, а эксперт электрического и электронного оборудования — с одного до 20 миллионов долларов. Столько из всех этих товаров попало под западные санкции, неизвестно, пишет WSJ.

Издание отмечает, что многие американские и европейские товары двойного назначения также поставлялись в Россию через Армению. В июне «Коммерсантъ» писал, что армянские банки начали блокировать оплату от российских юрлиц по коду товарной номенклатуры внешэкономической деятельности, куда входят процессоры и микросхемы.

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