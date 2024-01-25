В 2023 году Россия импортировала чипы американского и европейского производства на сумму более миллиарда долларов — Bloomberg

В прошлом году Россия импортировала чипы американского и европейского производства на сумму 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на засекреченные данные российской таможенной службы.

По информации агентства, речь идет о чипах американских компаний Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также немецких Infineon Technologies AG и нидерландских STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Помимо европейских и американских компаний в топ-20 производителей чипов, ввезенных в Россию, вошли китайские и тайваньские фирмы. Когда были произведены эти чипы и из каких стран их ввезли в Россию, в таможенных документах не указано, пишет Bloomberg.

В компаниях заявили, что соблюдают санкционное законодательство и работают над противодействием незаконной утечке своих товаров.

Bloomberg пишет, что большая часть чипов западного производства попадают в Россию через третьи страны, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

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