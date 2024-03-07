«Пропутинскую» балерину лишили гражданства Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении балерины Илзе Лиепы литовского гражданства из-за поддержки Кремля и российского вторжения в Украину. Об этом сообщает местное издание Delfi.

Ранее литовское МВД заявляло, что Лиепа своими действиями и высказываниями «угрожает национальной безопасности страны».

До сих пор у Лиепы было двойное гражданство — российское и литовское. Литовский паспорт она получила в 2000 году в порядке исключения, так как более десяти лет выступала с солистом литовского балета Пятрасом Скирмантасом.

МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить Лиепу гражданства после ее интервью в ноябре 2022 года. В нем она заявила, что ей «очень стыдно» из-за действий стран Балтии, при этом она поддержала Владимира Путина и полномасштабное российское вторжение в Украину.

«У меня нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент, и, хотя именно с той стороны говорят, что мы обмануты и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого», — говорила она в том интервью.

Кроме того, она заявила, что «нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу».

В сентябре 2023 года Науседа лишил литовского гражданства самую титулованную фигуристку Литвы Маргариту Дробязко. Поводом для этого стало ее участие в ледовом шоу жены пресс-секретаря российского президента Татьяны Навки.

В свою очередь, Дробязко тогда заявляла, что последние 17 лет была занята деятельностью, которая только укрепляет авторитет и престиж Литвы, а участие в различных шоу в России «не несло и не несет никаких политических манифестов».

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