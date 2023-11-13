Балерину Илзе Лиепу лишат литовского гражданства

Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции МВД начать процедуру лишения литовского гражданства балерины и актрисы Илзе Лиепы. Об этом пишет BNS, ссылаясь на сообщение ведомства.

«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство», — говорится в нем. Как сообщается, департамент миграции уже обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Илзе Лиепы о войне в Украине и президенте России Владимире Путине.

LRT отмечает, что литовское законодательство предусматривает, что человек, получивший гражданство в порядке исключения, как Илзе Лиепа, может быть лишен его, если он своими действиями угрожает интересам безопасности Литвы или публично поддерживает государство, угрожающее безопасности Литвы, а также других стран ЕС и их союзников.

Ранее лишить Илзе Лиепу литовского гражданства призвал глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Поводом стало интервью Лиепы, которое она дала в ноябре 2022 года. В нем она заявила, что ей «очень стыдно» из-за действий стран Балтии, при этом она поддержала Владимира Путина и полномасштабное российское вторжение в Украину.

Илзе Лиепа получила гражданство Литвы в 2000 году за то, что более десяти лет выступала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что власти лишат гражданства самую титулованную фигуристку Литвы Маргариту Дробязко. Комиссия по делам гражданства посчитала, что Дробязко «публично выражает поддержку России», которая «враждебна Литве, странам Евросоюза и их союзникам».

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