Президент Литвы пообещал лишить гражданства лучшую фигуристку страны

Президент Литвы Гитанас Науседа в ближайшее время лишит гражданства самую титулованную фигуристку страны Маргариту Дробязко из-за ее участия в ледовых шоу россиянки Татьяны Навки. Об этом он рассказал BNS.

«Этот вопрос для меня совершенно ясен. Сделаю это в ближайшее время. Я думаю, что люди, которые хотят нести свет культуры и добра в шкуре агрессора, могут делать это и дальше без гражданства Литвы», — заявил Науседа.

Накануне с соответствующим предложением к Науседе обратилась комиссия по делам гражданства. «Комиссия приняла решение предложить президенту признать Дробязко лишенной гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения, по причине публично выражаемой ею поддержки Российской Федерации, которая трактуется как враждебное государство в отношении Литвы, государств Евросоюза и их союзников», — сообщил председатель комиссии Пранас Жукаускас.

Поводом для лишения Дробязко гражданства стало ее участие в российских ледовых шоу. В опубликованном открытом обращении Дробязко к «своим согражданам-литовцам» она заявила, что последние 17 лет была занята деятельностью, которая только укрепляет авторитет и престиж Литвы, а участие в различных шоу в России «не несло и не несет никаких политических манифестов».

28 июля стало известно, что Министерство внутренних дел Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства, так как она своим участием в ледовых шоу Татьяны Навки способствует «формированию образа России как великой страны».

Родившаяся в Москве Маргарита Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году «в порядке исключения», чтобы вместе с литовским партнером представлять страну на международных соревнованиях по фигурному катанию. С тех пор она стала бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, а также пять раз представляла Литву на Олимпийских играх, став самой успешной фигуристкой в истории страны.

Поправки, позволяющие лишать литовского гражданства тех, кто получил его «в порядке исключения», парламент страны принял еще в марте.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.