Совфед единогласно одобрил законопроект о запрете рекламы у «иноагентов»

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект, запрещающий размещать рекламу у людей и организаций, признанных «иностранными агентами». Трансляция заседания велась на странице Совета Федерации во «ВКонтакте».

Документ поддержали 165 сенаторов. Воздержавшихся от голосования и проголосовавших против не было.

«Закон является частью последовательной работы по ограничению финансирования лиц, действующих на территории Российской Федерации в интересах недружественных государств», — заявил первый зампред Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

Нижняя палата парламента одобрила документ в третьем чтении 28 февраля. За нарушение закона после его вступления в силу для физических лиц будет предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил не выплачивать «иноагентам» деньги за авторские и смежные права. «Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — заявил он.

Володин также сообщил, что законопроект о запрете на рекламу у «иноагентов» уже «показал свою эффективность». «Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов», — написал он.

После одобрения законопроекта Госдумой создательница ютьюб-канала «Скажи Гордеевой» Екатерина Гордеева сообщила о приостановке его работы. Затем основатель проекта «Редакция» Алексей Пивоваров объявил, что из-за запрета на рекламу ему пришлось уволить «значительную часть» своей команды.

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