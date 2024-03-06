Директор Дома офицеров уволился после БДСМ-вечеринки

Директор Дома офицеров в Екатеринбурге Андрей Зуев уволился после того, как в учреждении прошла БДСМ-вечеринка. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Зуев сказал, что уволился по собственному желанию. По его словам, с вечеринкой это не связано.

«Я вообще в тот момент находился в командировке, поэтому не мог иметь к ней какое-либо отношение. Я проделал достаточно большой путь и решил, что пора двигаться дальше. О том, где я буду работать в дальнейшем, пока говорить бы не хотел», — сказал Зуев.

Ранее с поста заместителя директора Дома офицеров ушел Георгий Подкорытов. «Мне неприятно, что Дом офицеров упоминается в связи со скандалом, участником которого я невольно стал», — сказал он журналистам.

На БДСМ-вечеринку, прошедшую в Доме офицеров, пожаловалась блогер Екатерина Ипатова. Группа общественников направила обращение в Следственный комитет с требованием проверить законность мероприятия. Они утверждают, что вечеринку организовал Станислав Славиковский.

«Не исключаем, что организатор БДСМ-сообщества, который занимается популяризацией и развитием "клубов по интересам" в Екатеринбурге, вовлекающий в эту антиобщественную деятельность несовершеннолетних детей, имеет бесконтрольное зарубежное финансирование, целью и задачей которого является направление на разрушение культурно-нравственных и семейных ценностей», — заявили они.

В конце февраля красноярский квир-бар Elton объявил о закрытии после обыска, который прошел после доноса главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Перед обыском Мизулина опубликовала видео с драг-артистом, выступающим в костюме военного.

«ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества», — заявила она.

Перед Новым годом полиция пришла в Elton с рейдом. На клуб составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Позже суд прекратил производство по этому делу.

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