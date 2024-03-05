Российская газета выпустила репортаж с похорон Навального

Российская газета «Собеседник» в свежем номере выпустила репортаж с похорон Алексея Навального, обратила внимание «Сирена». В конце февраля тираж газеты, посвященный смерти Навального и с его фотографией на первой полосе, изъяли из продажи.

Материал о похоронах политика, кроме в печатной версии, доступен также на сайте издания. При этом на момент публикации заметки ссылка на текст не открывалась из России без VPN.

В репортаже «Собеседника» говорится, что гражданской панихиды на похоронах не было, только отпевание, но проводить Навального пришли «десятки тысяч человек», некоторые из которых занимали очередь в храм с девяти утра.

«Пришли, несмотря на вероятность попасть под задержание и еще большую вероятность попасть на все возможные видеокамеры. И выстроились в многокилометровую очередь — она огибала проезд, улицу, бульвар», — написала автор репортажа Елена Мильчановска.

Она добавила, что, когда гроб с телом политика выносили из храма, аплодисменты собравшихся «заглушили колокольный звон».

«Люди шли, подняв оставшиеся цветы высоко вверх, шли, что есть силы скандируя "На-валь-ный!" и другие лозунги, которые власти обычно стараются пресечь (но только не в этот раз)», — говорится в материале.

В «Собеседнике» отметили, что желающие проститься с Навальным приходили все выходные и отстаивали «такие же гигантские очереди» перед Борисовским кладбищем.

При этом, рассказала Мильчановска, возложить цветы уже к утру воскресенья стало сложно: «Их [цветов] выросла такая гора, что дотянуться до ее верха были способны люди ростом разве что с самого Алексея. Вырос уже не холм — цветочная гора. Ее, впрочем, совсем скоро стало едва видно: люди повтыкали цветы и в кладбищенскую решетку, превратив ее в один сплошной цветочный щит».

21 февраля газета «Собеседник» выпустила номер с фотографией Алексея Навального на обложке. Внутри был материал, посвященный смерти политика. Тираж номера изъяли из московских киосков «везде или практически везде», преимущественно — из палаток «Пресса» и «Печать».

Мильчановска, которая среди прочих работала над этим номером, рассказала «Холоду», что на изъятом тираже газета потеряла около 300 тысяч рублей.

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