Из московских киосков изъяли тираж газеты «Собеседник» с Навальным на обложке

Из московских киосков изъяли тираж еженедельной газеты «Собеседник» с Алексеем Навальным на обложке. Об этом «Холоду» сообщила специальный корреспондент издания Елена Мильчановска, которая среди прочих работала над этим номером.

По ее словам, номер с Навальным изъяли «везде или практически везде», преимущественно — из палаток «Пресса» и «Печать». О причинах в редакции не сообщают.

Журналистка рассказала «Холоду», что на изъятом тираже издание потеряло около 300 тысяч рублей.

«Эти деньги мы вернуть уже не сможем. Изъятый тираж мы можем вернуть не раньше чем через неделю, когда его доставят обратно на склад и отсортируют от других непроданных СМИ, и только за свой счет, это нам обойдется примерно в такую же сумму, если не больше. Таких денег у нас в редакции нет, потому что за последние два года, с февраля 2022 года, мы лишились всех источников дохода, кроме рекламы, которой у нас практически нет, и продаж тиража в розницу и по подписке», — сказала она.

Фото: Елена Мильчановска

Сейчас в редакции «Собеседника» осталось около 100 экземпляров номера с Навальным на обложке, сообщила журналистка. Газету продают желающим по предварительной брони строго под отчетность, с выдачей кассового чека.

Мильчановска сообщила «Холоду», что в течение дня она получила несколько звонков от читателей на редакционный номер с оскорблениями и угрозами в ее адрес, так как им «не понравился этот номер».

Журналистка также рассказала, что 21 февраля в России был заблокирован пятый по счету сайт «Собеседника». За день до этого редакция опубликовала на нем все материалы об Алексее Навальном, напечатанные в газете.

Выпуск «Собеседника» от 20 февраля 2024 года вышел с портретом Алексея Навального и его цитатой «Но надежда есть!» на обложке. На первом развороте газеты были опубликованы материалы об оппозиционере. Среди них — некролог о политике, комментарии Дмитрия Муратова, Олега Орлова и Андрея Макаревича, а также полный текст последнего письма Навального из колонии и репортаж с акции с возложением цветов в память о нем.

«Настроение, конечно, не особо радостное, но даже соблазна сделать что-то траурное не было. Если кто-то ждал уныния и безысходности, то хрен вам», — написал главный редактор издания Олег Ролдугин в соцсетях 20 февраля.

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