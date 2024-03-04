Администрация колонии одобрила УДО актеру Ефремову

Администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

«Комиссия в колонии удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», — сказал он.

Член Совета по правам человека и столичного ОНК Ева Меркачева подтвердила РБК, что администрация колонии удовлетворила ходатайство Ефремова об УДО. По ее словам, ранее актер просил заменить оставшийся срок на исправительные работы, но позже забрал заявление.

Позже в УФСИН по Белгородской области сообщили, что в суд с ходатайством об УДО Ефремов еще не обращался. Адвокат актера уточнил РИА Новости, что он сможет подать заявление в конце марта.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП. В результате аварии водитель фургона, в который врезался автомобиль актера, Сергей Захаров умер в больнице. Мосгорсуд сократил Ефремову срок до семи с половиной лет колонии.

Ефремов обжаловал приговор и в кассационном суде, но его оставили без изменений. На суде актер говорил, что страдает от алкоголизма: «Моя жизнь дала трещину, сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы — художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, театр перестал для меня существовать, что говорить, я всего этого не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека».

В апреле 2022 года адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал «МК» о подаче жалобы в Верховный суд России. Целью этой жалобы тоже было снижение срока или замена оставшейся части на более мягкое наказание.

Обновлено — добавлена информация от ФСИН и адвоката

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