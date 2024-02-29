Вернувшийся с войны бывший заключенный убил победительницу конкурса «Лучший учитель»

В якутском селе по подозрению в двойном убийстве задержали бывшего заключенного, который вернулся с войны в Украине. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля 35-летний житель села Кутана пил алкоголь со своим знакомым, поссорился с ним и проломил ему голову металлическим ломом. После этого он пошел в соседний дом и «на почве старых обид» несколько раз ударил по голове 64-летнюю женщину, которая там жила. Затем мужчина попытался поджечь дом и убежал, но его задержал участковый.

Издание SakhaDay пишет, что убитой женщиной оказалась учительница начальных классов Валентина Федорова. Она 37 лет работала в Кутанинской средней школе и была победительницей конкурса «Лучший учитель России».

По данным телеграм-канала «Говорит НеМосква», подозреваемого в убийстве зовут Виктор Саввинов, и с 2010 года он был трижды судим. Последний приговор ему вынесли в 2020-м: мужчину признали виновным в убийстве собутыльницы, которую он избил и зарезал четырьмя ножами. Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима, но в заключении он завербовался на войну в Украине.

Дочь погибшей женщины рассказала, что после возвращения Саввинова не пустил домой его отец, и тому пришлось жить в 9 километрах от Кутаны. По ее словам, 23 февраля мужчина «ходил по селу и жаловался, что ему не оказывают должного уважения». Он пришел домой и к своей невестке Валентине Федоровой, но она не пустила его и позвонила главе села. После этого за Саввиновым приехал участковый. Мужчину не арестовали, но наутро он вернулся, чтобы отомстить невестке за то, что та сдала его полиции.

«У нее на животе и ребрах были гематомы, руки все в крови, значит, она пыталась защищаться. [...] Нам даже не показали ее тело, настолько он изуродовал маму», — рассказала дочь погибшей.

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