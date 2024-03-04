Суд отклонил жалобу матери Навального на отказ в выдаче его тела

Суд в Салехарде отклонил жалобу Людмилы Навальной на следователей Следственного комитета, которые отказывались выдать ей тело Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Ранее в суде сообщили, что жалоба была подана на «незаконные действия, решения, бездействие» сотрудников СК.

По словам директора ФБК Иван Жданов, что Людмила Навальная жаловалась на следователей, которые отказывались выдать ей тело сына после его смерти в колонии 16 февраля.

Читать еще Привет, это Навальный История лидера оппозиции в фотографиях

Как рассказывала сама Навальная, следователи в течение нескольких дней шантажировали ее, требуя согласиться на тайные похороны политика без прощания. При этом они отмечали, что время работает против нее, так как, пока она думает, тело ее сына разлагается.

В итоге тело Алексея Навального выдали его родственникам только 24 февраля спустя девять дней после его смерти. 1 марта его отпели в храме иконы Божией матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино, а затем похоронили на Борисовском кладбище.

Проститься с Навальным в день его похорон пришли тысячи людей. При этом люди продолжили нести цветы к его могиле 2 и 3 марта. В итоге на месте погребения политика образовался холм из цветом, который скрыл под собой не только надгробие, но и установленный там крест.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.