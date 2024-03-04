Соцзащита вместо помощи забрала детей у матери-одиночки

В Новосибирской области работники соцзащиты забрали у матери-одиночки Аллы Замятьевой из деревни Подгорная двух детей из-за «опасных для жизни условий». Об этом пишет «Сибирь. Реалии».

Издание отмечает, что Замятьева живет в бревенчатом доме. Женщина отапливает его дровами, которых зимой не хватает. Из-за этого Замятьевой приходится включать электрические обогреватели. Однако «Новосибирскэнергосбыт» без предупреждения отключил электричество в доме во время сильных морозов. Коммунальщики объяснили это долгом в три тысячи рублей.

Замятьева попросила соцзащиту предоставить ей дополнительные дрова или принять другие меры. Однако вместо этого к ней пришли участковый и работники соцзащиты, которые забрали детей, объяснив свое решение «опасными для жизни условиями». В конце концов женщину убедили передать детей в Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на время пока ее жилищные условия не улучшатся.

В марте 2023 года 15-летнего Владимира Алалыкина, сына пенсионерки из Бурятии Натальи Филоновой, которой вменили в вину нападение на полицейских, отправили в детдом. Впоследствии правозащитница Надежда Низовкина рассказала об издевательствах над ним в детском доме.

Организатором травли 16-летнего подростка она назвала директора детского дома. «Ему [Владимиру Алалыкину] сообщали напрямую, что нападения организованы по просьбе директора, либо под его давлением или принуждением», — рассказала Низовкина.

Филонову в августе прошлого года приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

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