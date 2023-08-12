Приемный сын антивоенной активистки из Бурятии Натальи Филоновой сообщил о травле в детском доме, куда его поместили после ареста матери. Об этом рассказала юристка и правозащитница Надежда Низовкина.

По ее словам, 11 августа Владимир Алалыкин позвонил ей и рассказал о «неоднократных нападениях со стороны группы более младших воспитанников детского дома». «Сам Володя очень хрупкого телосложения, поскольку он отставал в физическом развитии, поскольку он — инвалид-сердечник. Он достаточно невысокого роста», — сказала Низовкина.

Организатором травли 16-летнего подростка она назвала директора детского дома. «Ему [Владимиру Алалыкину] сообщали напрямую, что нападения организованы по просьбе директора, либо под его давлением или принуждением», — добавила правозащитница.

24 сентября 2022 года пенсионерку Наталью Филонову задержали на митинге против мобилизации. После этого у нее дома прошел обыск, во время которого она якобы ударила одного из полицейских шариковой ручкой. С ноября 2022 года Филонова находится в СИЗО, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Ее приемного сына, 16-летнего Владимира Алалыкина, забрали в детский дом органы опеки, несмотря на то что у Филоновой дома остался муж, дети и внуки, которые были готовы оформить опеку над подростком.

Правозащитница Надежда Низовкина рассказывала, что в детском доме подросток подвергается «идеологическому и политическому» давлению. В мае 2023-го на саму Низовкину завели уголовное дело из-за того, что она отказалась дать показания против своей подзащитной Филоновой.

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