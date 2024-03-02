Матери Алексея и Юлии Навальных пришли на могилу 

Матери Алексея и Юлии Навальных Людмила и Алла пришли на Борисовское кладбище на следующий день после похорон политика. Фотографию у могилы опубликовала ведущая «Дождя» Анна Монгайт.

Утром в субботу люди продолжают нести цветы к могиле Алексея Навального. Подписчица телеграм-канала Александра Плющева рассказала, что у Борисовского кладбища по-прежнему дежурят полицейские и стоят заборы вдоль всей улицы Борисовские пруды.

«Пройти на кладбище можно спокойно, не торопили и разрешали стоять сколько угодно. Отношение тоже адекватное. На входе рамки, не пускают с водой и едой, но разрешают оставить и забрать. Цветов много, люди продолжают идти», — написала она.

В пятницу тысячи людей пришли на похороны Алексея Навального. Очередь из желающих проститься с ним растянулась на километры. Люди несли цветы к его могиле вплоть до позднего вечера. Кладбище закрыли около 22:30.

Стоя в очереди люди скандировали «Привет, это Навальный», «Навальный — герой России», «Россия будет свободной», «Нет войне» и «Путин — убийца».

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О том, что Алексей Навальный умер в колонии №3 в поселке Харп, стало известно 16 февраля. Власти не выдавали его тело родным десять дней. Кроме того, следователь Александр Варапаев шантажировал мать политика. Он пытался заставить ее согласиться на тайные похороны.

Когда тело Навального все же отдали родственникам, то все ритуальные агентства отказывались предоставить зал для прощания с оппозиционером. В итоге политика отпевали в храме иконы Божией матери «Утоли моя печали» в Марьино. В церковь смогли попасть только около 300 человек, но и им не дали время, чтобы проститься с Навальным.

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