В России задерживают пришедших почтить память Алексея Навального

В России задерживают людей, которые пришли почтить память Алексея Навального. По информации «ОВД-Инфо», в отделения полиции по всей стране доставили 56 человек. Среди задержанных — жители Воронежа, поселка Рамонь, Сочи, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Улан-Удэ, Владикавказа, Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Нижневартовска и Златоуста.

Днем в Москве на станции метро «Марьино» задержали зампреда московского отделения «Яблока» Андрея Морева. Полиция выхватила его из вагона, сообщил он «ОВД-Инфо». Позднее его отпустили. Морев участвовал в процессии на похоронах Навального.

Также в Москве на станции «Люблино» был задержан бывший зампредседателя партии «ПАРНАС» Михаил Шнейдер. Силовики сообщили ему, что он якобы похож на человека, находящегося в розыске.

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Возле Борисовского кладбища также задержали журналиста Василия Полонского, который снимал окружающую обстановку. После беседы и проверки документов и телефона его отпустили. По словам Полонского, силовики пытались завербовать его.

«Сотрудник Центра “Э” предлагал мне сливать ему видео всего, что я снимаю. Он говорит: “Готовы для нас снимать?” Я сначала не понял, подумал, сейчас источник будет у меня в Центре по противодействию экстремизму […] Он говорит: “Не-не-не, я имею в виду, что вы будете снимать, и все, что вы снимаете, будете отправлять нам. Еще он интересовался, какой у меня гонорар. Видимо, приценивался. В итоге не получилось ни мне источник добыть, ни ему меня завербовать, к сожалению», — рассказал журналист.

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Еще одного человека задержали возле Борисовского кладбища после того, как он крикнул: «Кто убил Навального?». Также в автозаки отвели нескольких человек из процессии, которая шла к кладбищу.

В Новосибирске во время возложения цветов в память об Алексее Навальном задержали 11 человек, включая депутата Антона Картавина, сообщает «ОВД-Инфо». «Сибирьмедиа» писало, что всего в Новосибирске было задержано около 25 человек. Всех впоследствии отпустили из отдела полиции.

Утром 1 марта на выезде из Воронежа по дороге на похороны Навального задержали нескольких человек, включая координатора воронежского штаба Надеждина Павла Сычева. Некоторых из них остановили, когда они ехали в машине, других сняли с поезда в Москву. Многих задержанных в итоге отпустили, а Павел Сычев пропал из отделения полиции. Его адвокат сообщил «ОВД-Инфо», что того увезли в неизвестном направлении сотрудники Центра «Э». Позднее Сычев вышел из здания Центра по противодействую экстремизму без протокола. Он рассказал, что там его допрашивали и запугивали.

Фото: It's My City

В Екатеринбурге силовики задержали 10 человек, которые пытались возложить цветы к стихийному мемориалу Навальному, сообщает It's My City. По информации издания, полицейские и люди в черной одежде и масках в течение 1 марта дежурили у памятников по всему городу и не давали класть к ним цветы.

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