Религиовед Чапнин: настоятелю церкви приказали максимально сократить отпевание Навального

Настоятель церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Анатолий Родионов получил из патриархии приказ сократить церемонию отпевания Алексея Навального «по максимуму». Об этом в фейсбуке сообщил религиовед Сергей Чапнин.

Бывший глава штабов Навального Леонид Волков в эфире трансляции команды также рассказал о давлении на настоятеля храма, передает «Медуза». Волков сослался на Чапнина.

«По его [Сергея Чапнина] информации, надавили на настоятеля храма, отца Анатолия Родионова, на хор, потребовали провести отпевание как можно быстрее, чтобы никто туда не попал», — сказал Волков.

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По словам другого соратника Навального, Ивана Жданова, отпевание прошло очень быстро. «Медуза» пишет, что оно заняло около 20 минут. В церковь пустили только родственников Навального и его близких, однако не все они успели проститься с политиком. В сети распространились кадры, на которых видно, как ритуальщики в спешке закрывают гроб под крики: «Дайте, пожалуйста, попрощаться! Ну пожалуйста, ну не закрывайте гроб! Это же наш родной человек! Пожалуйста, дайте людям попрощаться! Дали только 5 минут».

Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище. Гроб с его телом опустили в могилу под песню Фрэнка Синатры My Way и мелодию из фильма «Терминатор-2». Желающих проститься с ним людей не из числа родственников начали пропускать к могиле лишь после погребения.

Тем временем полиция в Москве задержала нескольких участников процессии желающих попрощаться с Алексеем Навальным.

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