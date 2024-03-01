Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в ОАЭ 

Форварда московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса задержали в Объединенных Арабских Эмиратах перед вылетом в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе.

По данным телеграм-канала Baza, вместе с Промесом в дубайском аэропорту остались сотрудники службы безопасности «Спартака».

Shot, ссылаясь на пресс-службу клуба, пишет, что «ситуация с форвардом Квинси Промесом непростая». От других комментариев там отказались. Источники всех изданий утверждают, что причины задержания Промеса неизвестны.

В середине февраля суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам заключения по делу о контрабанде кокаина. Промеса признали причастным к перевозке более 1350 килограммов наркотиков, которые прибыли из Бразилии в порт Антверпена в январе 2020 года. Во время процесса сторона обвинения утверждала, что Промес не только вложил в поставку 75 тысяч евро, но и руководил процессом перевозки кокаина. Сам футболист отрицал свою причастность к контрабанде.

Кроме того, летом прошлого года суд в Нидерландах также приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Затем он уехал в Нидерланды и выступал за амстердамский «Аякс». В 2021 году футболист вернулся в Россию. На сборы в Дубай, как сообщалось, он улетел в январе.

В начале января стало известно о трансфере 19-летнего чилийского футболиста Хорди Томпсона. На родине его обвиняют в попытке убийства его бывшей девушки. Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев сказал, что к Томпсону «не присматривались», но «подсуетились» когда у него случилась такая ситуация.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.