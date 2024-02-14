Нидерландский суд признал футболиста «Спартака» виновным в контрабанде кокаина 

В Амстердаме суд заочно приговорил 32-летнего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Об этом сообщают издания De Telegraaf и Nos.nl.

Промеса признали причастным к контрабанде более 1350 килограммов кокаина, которые прибыли из Бразилии в порт Антверпена в январе 2020 года. Наркотики были спрятаны в мешках с морской солью. Сотрудники таможни перехватили одну из двух партий. Сторона обвинения заявляла, что Промес вложил в поставку 75 тысяч евро, а также руководил процессом перевозки кокаина.

Вместе с футболистом в деле фигурировал его двоюродный брат, 32-летний Мэрилио В. Его также приговорили к шести годам лишения свободы.

Сам Промес не присутствовал на суде, объяснив это обязательствами перед московским футбольным клубом. Ранее он отрицал свою причастность к контрабанде.

Это не первый приговор Промеса. В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил его к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Футболист подал апелляцию на это решение.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В сезоне 2020/2021 Промес играл за амстердамский «Аякс», вместе с которым стал чемпионом Нидерландов. В 2021 году он вернулся в Россию. Как пишет РБК, он является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. В январе 2024 года Промес уехал со «Спартаком» на сборы в Дубай.

В начале января стало известно о трансфере 19-летнего чилийского футболиста Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в попытке убийства его бывшей девушки. Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев тогда сказал, что к Томпсону «не присматривались», но когда у него случилась «такая ситуация, подсуетились».

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