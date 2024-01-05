«Мы подсуетились». В футбольном клубе «Оренбург» прокомментировали трансфер чилийца, которого на родине обвиняют в попытке убийства девушки

Спортивный директор российского футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал изданию Sport 24 трансфер 19-летнего футболиста Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в попытке убийства его бывшей девушки.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию “Оренбурга”. Ну, с кем не бывает?» — сказал Андреев.

Он также отметил, что если бы не было проблем с девушкой Томпсона, то «Оренбург» не смог бы «позволить себе такого игрока».

«Мы к нему не присматривались. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились», — добавил Андреев.

О том, что «Оренбург» договорился с чилийским «Коло-Коло» о трансфере Томпсона президент клуба Василий Еремякин сообщил 3 января.

На родине футболисту предъявлены обвинения в попытке убийства. Как сообщается, Томпсон избил свою бывшую девушку Камилу Сепульведу, а также пытался задушить ее, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В начале ноября 2023 года Томпсона арестовали, а затем изменили ему меру пресечения на домашний арест. Позже суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на шесть месяцев под залог в 105 тысяч евро.

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