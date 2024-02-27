ВСУ заявили о двух сбитых российских истребителях Су-34 

Украинские военные за день сбили два российских истребителя Су-34, утверждает командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Около полудня по московскому времени Олещук написал в своем телеграм-канале, что украинским военным удалось сбить Су-34 на восточном направлении. Спустя несколько часов он сообщил, что на том же направлении был сбит еще один истребитель.

«При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы"», — заявил Олещук.

Он также опубликовал фотографию, как утверждается, горящего Су-34 с подписью: «на фото не восклицательный знак и не вопросительный знак, это — пылающая русская "сушка". Чтобы никто не сомневался!»

Министерство обороны России не комментировало эти сообщения. В свою очередь, провоенный телеграм-канал Fighterbomber утверждает, что информация о сбитых истребителях не соответствует действительности.

Меньше недели назад, 21 февраля, Олещук также заявлял, что украинским военным удалось сбить российский истребитель. «В этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике “Вечного полета, братья”», — писал он тогда. Российское военное ведомство оставило это заявление без комментариев.

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