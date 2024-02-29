Главреда «Новой газеты» оштрафовали за текст о сиротах

Перовский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Новая газета». Поводом стала публикация издания о сиротах, которых заставляют подписывать контракты с Минобороны.

Соколова задержали в Подмосковье утром 29 февраля. Его привезли в полицию, где на него составили протокол о «дискредитации» армии. В документе говорилось, что сотрудники центра «Э» установили, что Соколов как главный редактор разместил в декабре в открытом доступе (в телеграм-канале «Новой газеты») материал, в котором экспертиза нашла «лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур».

Затем, по информации Sota, Соколова доставили в Перовский суд Москвы под конвоем автоматчика.

Адвокаты Соколова заявили судье Ольге Ашуровой несколько ходатайств: о переносе заседания на другую дату, о вызове в суд бывшего главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и о назначении комплексной психолого-лингвистической экспертизы материала, в которой привлеченный эксперт Роскомнадзора нашел «признаки дискредитации» армии. Ашурова отказала в удовлетворении всех ходатайств.

Sota и «ОВД-Инфо» сообщают, что поводом для преследования Соколова стал текст «Ничьи мальчики» про сирот, которых заставили подписать контракты с минобороны. Он был опубликован в «Новой газете» в декабре 2023 года.

Сергей Соколов возглавил издание в ноябре 2023 года. Незадолго до этого пост главного редактора «Новой газеты» покинул лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов — на время судебного разбирательства, в рамках которого он оспаривает свое включение в реестр «иноагентов».

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