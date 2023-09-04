Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов покинет пост главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде, где он будет оспаривать свое внесение в реестр «иноагентов». Об этом говорится в электронной рассылке подписчикам «Новой газеты», сообщает «Новая газета Европа».

«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора. […] Муратов объявлен "иноагентом" как физическое лицо, редакция "Новой газеты" продолжает работать так же, как и работала. Но при малейшей угрозе мы финансовое сотрудничество прекратим. А уж человеческому — продолжим радоваться», — говорится в сообщении издания. Врио главного редактора назначен Сергей Соколов.

Минюст внес Дмитрия Муратова в реестр «иностранных агентов» 1 сентября. В ведомстве посчитали, что лауреат Нобелевской премии мира «принимал участие в создании и распространении … сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации».

В Нобелевском комитете заявили, что российские власти пытаются заставить Муратова замолчать, и назвали обвинения в его адрес политически мотивированными.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

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