Суд запретил аудио- и видеосъемку на процессе Ильи Яшина

Судья Сафоновского районного суда Смоленской области Вадим Соловьев запретил вести фото-, видео- и аудиосъемку на заседании по делу Ильи Яшина. Об этом сообщает «Медиазона». Политика судят по административной статье о повторном нарушении закона об «иноагентах» (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

На заседании Илья Яшин зачитал в зале суда свое стихотворение, в котором назвал войну в Украине «тяжким крестом всего народа». Судья Соловьев попросил политика «сменить риторику в части оценки специальной военной операции», пригрозив остановкой «фотовидеофиксации» заседания. Яшин продолжил читать стихотворение, после чего Соловьев запретил съемку.

По словам корреспондента «Медиазоны», судья также предупредил слушателей о возможной ответственности за распространение речи Яшина. Затем он перенес заседание на 14 марта.

Издание обращает внимание на то, что дело Яшина рассматривается в открытом режиме, и что решения о его закрытии судья Соловьев не принимал. По закону (статья 24.3 КоАП), слушатели открытого процесса, присутствующие в зале, имеют право вести аудиозапись заседания.

В то же время Соловьев уже во второй раз отказался рассматривать протокол о нарушении закона об «иноагентах», составленный на Яшина, отмечает издание. Адвокат политика Михаил Бирюков объяснил, что в подтверждение «иноагентсткого» статуса Яшина Роскомнадзор предоставил суду «фактически нечитаемый скриншот с сайта Минюста». Судья Соловьев «очень дотошно» отнесся к материалам дела и потребовал «надлежащим образом оформленный документ».

В конце января к Яшину в ИК-3 Смоленской области приезжал представитель Роскомнадзора, сообщала «Медиазона». Он сообщил политику, что «из Москвы прислали материалы», на основании которых ему придется составить на Яшина протокол о повторном нарушении закона об «иноагентах». Поводом якобы стало то, что политик «отказался признать себя иноагентом».

В начале декабря 2023 года Яшина уже штрафовали из-за отсутствия плашки «иностранного агента». Поводом стали пять постов в его телеграм-канале, опубликованных с ноября 2022 года — тогда политика внесли в реестр «иноагентов».

В конце 2022 года Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стали его высказывания о событиях в Буче. Осенью прошлого года оппозиционер рассказал, что против него готовят новое уголовное дело — о неисполнении им обязанностей «иноагента».

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