Пиарщика Ширшикова приговорили к двум годам за пост о смерти Татарского

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима пиарщика Ярослава Ширшикова. Его признали виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом сообщает местное издание It’s My City, ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

По данным издания, Ширшикову также запретили в течение двух лет администрировать сайты. Он находился под подпиской о невыезде и после оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Ширшикова стал его пост в телеграм-канале «Гусарская бравада», в котором он прокомментировал убийство «военкора» Владлена Татарского.

«Я против, чтобы в городах (в любых) что-то взрывалось и гибли люди, но мне кажется, что всех этих Z-военкоров перещелкают свои же, как когда-то всяких мутных „моторол ядонбассовичей“. И скажу честно, что и тени печали по этому поводу не испытываю. Владлену Татарскому, который всех хотел убить и ограбить, как он любил, земля стекловатой, как и тем, кто добровольно пришел на творческий вечер этого отморозка в Питере», — говорилось в нем.

На суде Ширшиков признал свою вину и просил отнестись к нему со снисхождением. В то же время его адвокат настаивал на том, что действия его подзащитного нельзя квалифицировать, как оправдание терроризма, так как на момент публикации комментария убийство Татарского еще не было официально признано терактом.

Провоенный блогер Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Во время его творческого вечера в кафе на Университетской набережной у него в руках взорвалась статуэтка, подаренная ему Дарьей Треповой.

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