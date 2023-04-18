Против пиарщика Ярослава Ширшикова, который первым сообщил о задержании американского журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

В отношении уральского пиарщика Ярослава Ширшикова, который первым сообщил о пропаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича 29 марта, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом адвокат пиарщика Федор Акчермышев рассказал изданиям «Вечерние ведомости» и 66.ru.

Преследование Ширшикова началось после его поста в телеграм-канале «Гусарская бравада». В нем Ширшиков написал, что выступает «против [того], чтобы в городах что-то взрывалось и гибли люди», но в то же время пожелал «земли стекловатой» провоенному блогеру Владлену Татарскому, «который всех хотел убить и ограбить, как он любил». Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля.

Утром 18 апреля в квартире Ширшикова прошли обыски. После этого его увезли на допрос. Сейчас Ширшиков задержан, он находится в изоляторе временного содержания, где будет дожидаться суда по избранию меры пресечения.

Ярослав Ширшиков был первым, кто сообщил о задержании американского корреспондента Эвана Гершковича 29 марта, которого позднее обвинили в шпионаже в пользу США. Ширшиков публично раскритиковал версию силовиков, которые утверждали, что журналист The Wall Street Journal занимался сбором данных о российском вооружении. Ширшиков настаивал, что Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы узнать больше о деятельности ЧВК Вагнера и спросить у местных жителей, как они относятся к войне в Украине.

В 2020 году Ярослава Ширшикова приговорили к семи месяцам колонии-поселения по делу о протестах из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Тогда его признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и в клевете. В 2022-м Ширшикова оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за его постов о войне в Украине.



Источники: «Вечерние ведомости», 66.ru

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