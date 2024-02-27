Избившие журналиста за фото курса валют охранники получили реальные сроки

Суд в Москве приговорил к реальным срокам двух охранников обменного пункта, избивших журналиста за фото табло с курсами валют. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

По данным ведомства, Сергея Гребенюкова и Романа Московского признали виновными в воспрепятствовании законной деятельности журналиста (часть 3 статьи 144 УК). Гребенюкову назначили два года колонии общего режима. Московскому — два года и шесть месяцев.

Двое охранников напали на фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова 3 ноября 2020 года на Кутузовском проспекте в Москве, когда он по заданию редакции снимал табло обменных пунктов с курсами валют.

Увидев, что Жданов сфотографировал табло, расположенное на доме номер 18, охранники выбежали из обменника без вывески и потребовали показать им снимки, а затем удалить их. Жданов отказался, тогда Гребенюков и Московский напали на него и попытались отобрать камеру.

Журналисту удалось вырваться и убежать. Позже медики диагностировали у него ушибы мягких тканей и рваную рану лица.

Дело против Гребенюкова и Московского рассматривали трижды. Сначала их признали виновными лишь в нанесении побоев и приговорили к году исправительных работ, оправдав по обвинению в воспрепятствовании деятельности журналиста. Затем это решение было обжаловано и отменено. Второе рассмотрение закончилось на стадии предварительных слушаний возвращением дела в прокуратуру. В третий раз дело начали рассматривать в суде в 2023 году.

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