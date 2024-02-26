Следствие просит заочно арестовать политика Гудкова и мультипликатора Мунтяна

Следствие просит заочно арестовать политика Дмитрия Гудкова и мультипликатора Павла Мунтяна, которых обвиняют в распространении «фейков» о российской армии. Соответствующие ходатайства поступили в Хорошевский районный суд Москвы, сообщает «Медиазона».

О возбуждении уголовного дела по статье о военных «фейках» против Дмитрия Гудкова он сам сообщил в октябре 2023 года. Поводом для преследования стал видеоролик, выложенный в ютуб-канале Гудкова, под названием: «К чему привела война Путина в Украине?». Следствие обратило внимание на высказывания о целенаправленной стрельбе российской армии по жилым домам и вокзалам Украины, а также о массовом убийстве мирных жителей в Буче, Ирпене и Бердянске. Сторона обвинения считает, что говоря об этом, Гудков «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию».

Уголовное дело против автора мультсериала Mr. Freeman Павла Мунтяна по той же статье завели в декабре 2023 года. Поводом стали посты мультипликатора в его телеграм-канале, в которых он писал о преступлениях российских военных в украинской Буче. Ранее российский суд уже штрафовал Мунтяна о административной статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

В декабре 2023 года МВД России объявило Гудкова и Мунтяна в розыск.

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