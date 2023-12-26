Автора мультсериала Mr. Freeman Павла Мунтяна объявили в розыск

Российские силовики объявили в розыск автора мультсериала Mr. Freeman Павла Мунтяна. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующую карточку в базе розыска МВД.

В ней не уточняется по какой именно статье разыскивают Мунтяна. 21 декабря ТАСС сообщал, что против него возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Мунтяна в его телеграм-канале. В них он писал о преступлениях российских военных в украинской Буче. Также российский суд оштрафовал мультипликатора на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Кроме того, 14 апреля 2023 года Минюст внес Мунтяна в реестр «иноагентов».

Как пишет ТАСС, после начала российского вторжения в Украину Мунтян выступил против войны. Он создал фонд, который собирает деньги на бронежилеты, форму и продукты для украинской армии. Сам Мунтян находится за пределами России.

В один день с Мунтяном МВД России объявило в розыск другого известного российского мультипликатора, автора мультсериала «Масяня» — Олега Куваева. Ранее против него возбудили уголовное дело. Его обвинили в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК).

Поводом для возбуждения дела послужил 169-й эпизод «Масяни». В нем главная героиня обратилась к российским солдатам и предложила им сдаться в плен с помощью украинского проекта «Хочу жить».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.