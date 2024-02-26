Россия заявила об уничтожении первого американского танка Abrams

Пропагандистские и проверенные каналы сообщили, что российские военные впервые подбили американский танк M1 Abrams.

Одним из первых об этом написал пропагандист Владимир Соловьев. «Минус первый Abrams. Сначала достали янки русским FPV-дроном, а потом добили из РПГ бойцы 15 ОМСБР!» — заявил он.

Позже в канале Соловьева появилось видео, как утверждается, горящего танка Abrams, однако понять, что это именно он по кадрам сложно.

Mash добавляет, что танк подбили на Авдеевском направлении. Его передвижение якобы заметили в селе Бердычы, которое находится примерно в 15 километрах от Авдеевки. Телеграм-канал пишет, что российские военные из 15 отдельной мотострелковой бригады «качественно по нему отработали». Mash также опубликовал фото подбитого танка, утверждая, что у него «взорвался боезапас».

Российское Минобороны ранее в понедельник сообщило, что украинские военные потеряли танк на Авдеевском направлении, не уточнив о какой именно модели идет речь.

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Накануне о том, что под Авдеевкой впервые заметили американские танки, сообщил советник главы аннексированной Донецкой области Игорь Кимаковский. «Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сказал он ТАСС.

В конце сентября 2023 года газета The New York Times, ссылаясь на двух представителей Пентагона, сообщила, что первая партия американских танков Abrams прибыла в Украину. Тогда не уточнялось, сколько именно машин получил Киев. Однако всего американские власти обещали поставить 31 танк.

Ранее за уничтожение Abrams актер Иван Охлобыстин обещал заплатить десять миллионов рублей.

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