Поддержать
Новости

Байден вслед за Шольцем объявил о передаче современных танков Украине. Вашингтон направит Киеву 31 Abrams 

20:11 • 25.01.2023

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме объявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк M1A1 Abrams.

По данным корреспондентов Bloomberg, общая стоимость танков оценивается в 400 миллионов долларов.

В свою очередь, в Минобороны Франции сообщили, что первые современные французские колесные танки AMX10-RC доставят в Украину в феврале. 

Ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешит другим странам реэкспорт машин этой модели.

О необходимости поставок западными союзниками современных танков власти Украины неоднократно заявляли с начала войны в феврале 2022 года.

Источник: CNBC, Дженнифер Джейкобс

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»