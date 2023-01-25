Байден вслед за Шольцем объявил о передаче современных танков Украине. Вашингтон направит Киеву 31 Abrams 

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме объявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк M1A1 Abrams.

По данным корреспондентов Bloomberg, общая стоимость танков оценивается в 400 миллионов долларов.

В свою очередь, в Минобороны Франции сообщили, что первые современные французские колесные танки AMX10-RC доставят в Украину в феврале.

Ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешит другим странам реэкспорт машин этой модели.

О необходимости поставок западными союзниками современных танков власти Украины неоднократно заявляли с начала войны в феврале 2022 года.

Источник: CNBC, Дженнифер Джейкобс

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