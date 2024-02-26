Помилованного убийцу Веры Пехтелевой обязали выплатить ее семье компенсацию

Убийцу Веры Пехтелевой Вячеслава Канюса, помилованного за участие в войне в Украине, обязали выплатить ее родным компенсацию в четыре миллиона рублей. Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт».

По его данным, Ленинский районный суд Кемерово обязал судебных приставов возобновить исполнительное производство в отношении Канюса.

Вячеслав Канюс убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву в январе 2020 года. Он запер ее в квартире, где в течение нескольких часов избивал, насиловал и в итоге задушил шнуром от утюга.

Соседи, которые слышали крики девушки, несколько раз звонили в полицию, но силовики так и не приехали. Позже полицейских, проигнорировавших вызов, приговорили к условным срокам.

Самого Канюса также задержали и приговорили к 17 годам колонии за убийство. Его также обязали выплатить семье погибшей четыре миллиона рублей.

Однако, не пробыв в колонии и года, Канюс отправился на войну в Украине за что получил помилование от Путина. Тогда же было приостановлено исполнительное производство в его отношении.

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