Приговоренный к 17 годам колонии за убийство Веры Пехтелевой в 2020 году Владислав Канюс покинул места лишения свободы и отправился на войну. Об этом сообщила правозащитница Алена Попова, сославшись на родственников убитой.

По словам матери Пехтелевой, она увидела фото убийцы своей дочери с оружием и в камуфляже в соцсетях, после чего обратилась во ФСИН, чтобы узнать, где он находится. В ответе ведомства говорилось, что 28 апреля Канюс «убыл в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области».

«Письмо подписано в конце апреля, а в почтовом ящике Оксаны оказалось 14 июня. На жалобы об отсутствии информации по пребыванию, перемещению Канюса родным Веры не отвечают», — рассказала Попова.

Она отметила, что на фронт Канюс отправился даже до назначенного рассмотрения кассационной жалобы на его приговор.

«Как должно состояться кассационное заседание путем видеоконференции, если маньяк, изувер, убийца, скорее всего, находится вне зоны? Кто-нибудь может мне объяснить, как мне с этим жить? Это чудовище, будучи освобожденным от уголовки, сбежав с фронта или перейдя на другую сторону может в любой момент убить из мести каждого из нас, потерпевших», — заявила мать Пехтелевой.

В январе 2020 года 23-летняя Вера Пехтелева приехала к своему бывшему молодому человеку Владиславу Канюсу, чтобы забрать вещи. Около трех часов ночи соседи услышали крики из квартиры Канюса. Они продолжались более трех часов. За это время соседи семь раз звонили в полицию, но на вызов так никто и не приехал.

Тогда соседи сами взломали дверь в квартиру Канюса и обнаружили там его самого и тело Пехтелевой. Позже судмедэксперт обнаружил на нем более 50 различных повреждений — резаных ран, следов от удушения, сломанных костей и кровоподтеков. На суде Канюс своей вины не признал.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.