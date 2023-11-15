Путин освободил помилованного убийцу Веры Пехтелевой от выплаты четырех миллионов рублей компенсации ее семье

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Канюса — помилованного убийцу 23-летней студентки Веры Пехтелевой — от выплаты ее родственникам четырех миллионов рублей моральной компенсации. Об этом изданию «Собеседник» рассказал отец убитой Евгений Пехтелев — отец убитой.

«Приговор обязал его выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей потерпевшим – по 1,5 млн родителям, 1 млн – ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы», — сказал Пехтелев.

Канюс убил Пехтелеву в ночь на 14 января 2020 года в Кемерово, когда она приехала к нему за вещами. Соседи слышали крики и несколько раз вызывали полицию, которая так и не приехала. Когда дверь в квартиру выломали, Пехтелева была уже мертва.

Канюса приговорили к 17 годам колонии строгого режима. На суде, который завершился в июле 2022 года, он не признал вину. В конце июня 2023 года выяснилось, что вместо колонии он отправился на войну. Указ о помиловании Канюса Владимир Путин подписал 27 апреля 2023 года, но известно об этом стало только в начале ноября.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.