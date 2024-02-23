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Партия «Яблоко» потребовала выдать матери Навального его тело

20:24 • 23.02.2024

Партия «Яблоко» потребовала выдать матери политика Алексея Навального Людмиле тело сына. Заявление от имени ее председателя Николая Рыбакова опубликовано в телеграм-канале. 

«Мы считаем недопустимым выставление каких-либо условий проведения похорон для матери, потерявшей своего сына. «Яблоко» требует передать тело Навального его матери и дать возможность семье провести погребение покойного так, как близкие сочтут нужным»,  — говорится в нем. 

Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что следователь поставил Людмиле Навальной ультиматум: она должна в течение трех часов согласиться на тайные похороны, в противном случае оппозиционера захоронят в колонии. Мать Навального отказалась вести переговоры со следствием. Ее адвокаты обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом умершего (статья 244 УК). 

Команда политика, в свою очередь, объявила вознаграждение в 20 тысяч евро для силовиков за любую информацию об обстоятельствах смерти оппозиционера. Позже сумму увеличили до 50 тысяч евро. 

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