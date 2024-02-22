«Они боятся, что морг будут брать штурмом»

Мать Алексея Навального Людмила записала видео, на котором рассказала, что ее шантажируют, заставляя согласиться на тайные похороны политика. Соратник Навального Иван Жданов отметил, что Людмила Навальная сутки «находилась в аду», общаясь со следователем из Салехарда Воропаевым без адвоката.

Сначала следователи утверждали, что выдадут тело Навального только через две недели, но после обращения матери политика к Владимиру Путину ситуация изменилась. При этом каждый свой шаг Воропаев, по словам Жданова, согласовывал, в частности, с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

«В первый день он созванивался непосредственно с Бастрыкиным. Он прямо так и сказал откровенно: “Я на докладе у Бастрыкина”. И ему команда, соответственно, приходит от Бастрыкина. И от первоначального обещания, что “мы вам покажем тело и отдадим его”, не остается вообще ничего постепенно», — пояснил Жданов.

По его информации, сначала следователь предложил матери Навального выбрать ритуальное агентство, зал для прощания и кладбище. Но варианты, которые предложили родственники, силовиков не уcтроили. В итоге они выставили семье политика три условия:

«“Первое — специальный борт и до приезда в Москву вы не говорите ничего похоронах. Вообще ничего. То есть вот борт прилетает в Москву, приземляется и тогда вы можете говорить. Это обусловлено тем, чтобы тело не встречали в аэропорту люди. Второе — с вами всегда до похорон фактически должен находиться сотрудник Следственного комитета. И третье условие заключается в том, что вы четко определяете кладбище и мы по прилету 23–24 февраля определяемся с днем похорон. При этом тело будет храниться в Московской или во Владимирской области. Почему? Потому что мы боимся, что морг будут брать штурмом”. Это прямая цитата, то есть они абсолютно ничего не скрывают», — сказал Жданов.

Он отметил, что Людмиле Навальной предложили определиться с местом захоронения сына до 23 февраля. Семья политика хотела похоронить его на Троекуровском кладбище, но следователь сказал, что оно «не походит». Тогда было принято решение похоронить Навального на Хованском кладбище, а прощание провести в Москве в Центральном доме литераторов или на ЗИЛе.

«Происходит та же самая история — следователь звонит в центр, там это согласовывают в течение часа, а дальше они выходят и говорят: “Нет, знаете, не подходит это. Давайте вы поближе к выбранному кладбищу, к Хованскому”. Людмила Ивановна выбирает зал поближе. Там есть “Филармония-2” Рахманинова. На это говорят: “Вы знаете, это не подходит”», — пояснил Жданов.

Он подчеркнул, что все это время следователи и силовики, которые общаются с матерью Навального, настаивают на проведении тайных похорон.

«Он [следователь] все время говорил: “Ну, знаете, все-таки похороны должны пройти в таком, исключительно семейном режиме. Ну, знаете, вот как Пригожина похоронили как-то тайно — так же должно пройти и с Алексеем Навальным”», — сказал Жданов.

«Вот мы уже прожженные люди, нас сложно чем-то удивить. Но так, чтобы маму шантажировали разложением тела, для того чтобы привезти тело в Москву и тайно захоронить, — такой низости, конечно, было вот прямо сложно представить. Тело сейчас находится в Салехарде — это 100%. Там работают специальные сотрудники. Все у них готово для выдачи. Никаких оснований держать тело нет, они просто издеваются теперь над трупом, насколько это возможно», — добавил он.

Отдадут ли теперь тело Навального родственникам — неизвестно. Жданов считает, что в равной степень власти могут как продолжать держать тело Навального в морге, так и выдать его семье.

«Людмила Ивановна не обращается больше к Путину. Она обращается к нам, к сторонникам, чтобы рассказать об этой жуткой ситуации. И надеется, конечно, и переживает о том, чтобы ей отдали тело», — заключил он.