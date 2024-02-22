Юлия Навальная попросила не защищать ее от «никчемыша» Медведева 

Юлия Навальная попросила не защищать ее от Дмитрий Медведева, который заявил, что она долгие года ждала смерти мужа.

«Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыш, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите. Сколько хватит сил», — написала вдова политика в социальной сети X.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью российским медиа, в котором заявил, что не может сказать ничего хорошего об Алексее Навальном.

«Посмотрите на улыбающееся, счастливой лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь», — сказал Медведев.

О смерти Навального ФСИН сообщила днем 16 февраля. Тело политика до сих пор не выдали родственникам. В Следственном комитете утверждают, что это необходимо для завершения некой проверки.

Во многих городах страны появились стихийные мемориалы в память об Алексее Навальном, куда тысячи человек несут цветы и свечи. В некоторых городах возлагающих цветы людей задерживают и избивают силовики.

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