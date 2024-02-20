Суд в Москве заочно арестовал экономиста Константина Сонина по делу о военных «фейках» 

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал российского экономиста Константина Сонина по делу о «фейках» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает РИА «Новости».

О возбуждении против Сонина уголовного дела о распространении «фейков» стало известно в марте 2023 года. Как сообщалось, поводом стали три его поста, вышедшие «с апреля по июль 2022 года». Однако о каких именно публикациях идет речь — неизвестно.

«Конечно же я не выкладывал никаких фейков, а выкладывал только факты [о войне], которые хорошо задокументированы. И это бессмысленно объяснять — суд будет фиктивным, и будет вынесен приговор», — говорил экономист.

В мае 2023 МВД объявило Сонина в розыск. 1 сентября того же года Минюст внес его в реестр «иноагентов».

С августа 2013-го по декабрь 2014-го Константин Сонин был проректором Высшей школы экономики. До этого он также занимал пост проректора Российской экономической школы. С 2015 года и до сих пор Сонин работает в Школе государственной политики Чикагского университета. В 2022 году он уехал из России.

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