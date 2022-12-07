Цены на продукты и услуги ЖКХ в России растут весь 2022 год. Европа и Америка накладывают и постоянно расширяют экономические санкции из-за российского вторжения в Украину. Тысячи мужчин, от которых финансово зависят члены их семей, отправили на войну. Как это все повлияло на простых людей, чего ожидать в ближайшем будущем и как сохранить свои сбережения — обо всем этом «Холод» поговорил с экономистом Константином Сониным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Разумно ли покупать гречку упаковками, чтобы готовиться к 2023 году

Каким будет 2023 год в России с экономической точки зрения?

— Нужно всегда иметь в виду, что все прогнозы строятся на моделях и расчетах, основанных на похожих ситуациях в прошлом. Того, что сейчас происходит в России, раньше не было. Поэтому прогнозировать цифры падения или роста доходов россиян в следующем году невозможно.

Пока все выглядит так, что повторятся 1990–1991 годы. Но стоит помнить, что, когда были очереди за молоком и хлебом, аптеки, тем не менее, продолжали работать, а троллейбусы не переставали возить пассажиров.

Есть ощущение, что, когда люди говорят про воздействие экономических санкций на Россию, они представляют себе кадры из фильмов про Гражданскую войну: как беспризорники греются у асфальтовых ям. Но до этого еще очень далеко.

Для примера можно посмотреть на Украину: их ВВП в 2022 году упал на 40% — это падение в 10 раз больше, чем в России. Их ежедневно бомбят, разрушая инфраструктуру, — международная помощь не может заместить все потери. Но при этом вузы и школы, у которых есть бомбоубежища, работают, автобусы ходят, в магазинах продаются продукты. Так что даже если в России спад будет в 10 раз больше, чем сейчас, это еще не будет катастрофой.

Но получается, что наши родители или бабушки, которые во время кризиса бегут покупать гречку и сахар упаковками или делают закатки огурцов и помидоров, делают все правильно?

— Если бы мне год назад сказали, что я буду считать это хорошей стратегией, я бы посмеялся и не поверил. Сейчас я думаю, что в закупке сахара и гречки нет ничего смешного или глупого.

Очевидно, что в России будет инфляция. Покупать с запасом продукты, которыми вы точно будете пользоваться в ближайший год, довольно разумно.

Некоторые думают, что покупка недвижимости — это хорошее вложение денег. Как вы это оцениваете, особенно в текущих реалиях?

— Сейчас можно купить недвижимость дешевле, чем, например, в прошлом году. Но если вам через месяц срочно понадобятся эти деньги, то продать жилье быстро и дорого вряд ли получится. То есть это не стратегия заработка, а скорее, нормальный способ сбережения денег, даже если речь о десятилетии.

Важно видеть разницу: если вы хотите инвестировать деньги, чтобы получить какой-то доход, то покупка недвижимости — это плохой вариант. А если мы говорим про защиту сбережений, то имеем в виду, что, скорее всего, в любом случае что-то потеряем и надеемся потерять поменьше. Как средство защиты от рисков, например от высокой инфляции, покупка недвижимости сработает.

Можете ли вы тогда дать совет, в какой валюте и каким образом сохранить сбережения?

— Сколько-нибудь долгосрочные сбережения я советую хранить в долларах или евро и в идеале вне российской банковской системы: например, наличными в банковской ячейке или, если есть надежное место, дома.

А какие еще советы вы можете дать россиянам на ближайшие годы?

— Основные риски сейчас связаны не с экономическими проблемами напрямую, а с войной. Для мужчин призывного возраста все еще есть риск новой волны мобилизации — и мужчины могут пострадать экономически независимо от того, заберут ли их в армию или они уедут за границу и будут искать там новую работу. Кроме них, экономически пострадают и их жены, дети, родители.

В такой ситуации я бы посоветовал всем россиянам снижать потребление того, что приносит радость, и откладывать деньги. Хотя глобально лучше думать не над тем, как экономить (это вы начнете делать само собой, когда цены на все вырастут), а где и как зарабатывать, когда прежних зарплат и пенсий станет не хватать.

Если у вас есть куча свободных рублей и маленькие дети, при этом вы не собираетесь уезжать из России, то купить квартиру, где потом смогут жить ваши дети, — это неплохой план. Но при этом если у вас есть жилье и накопления, не стоит покупать недвижимость только ради того, чтобы увеличить жилплощадь, — лучше храните деньги в долларах и евро.

И сколько лет вы посоветуете жить в таком режиме экономии?

— Пока Путин жив. Да и потом тоже.

Фото: Сауле Туганбаева / архив Константина Сонина

Как санкции отразятся на кошельке обычного россиянина

Представим, что я — простая учительница из Томска. Как мне понимать новость, что страны Евросоюза установили потолок цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель. Как это отразится на мне?

— На россиянах отражается война, которую против Украины начали российское правительство и Владимир Путин. Санкции — это ее последствия.

Влияние санкций на Россию можно разделить на несколько измерений: прямое влияние каждого запрета отдельно и то, какие последствия есть от всех санкций в целом. Представьте, что вам в рюкзак навалили 20 кирпичей, а потом добавили еще один. Какой вред вы почувствуете от 21-го кирпича? Вам станет тяжелее, но нельзя сказать, что этот кирпич давит на вас больше, чем предыдущие 20.

То, как ситуацию прочувствуют россияне, во многом зависит от действий российского правительства. Путин уже заявил, что страны, которые будут участвовать в этом ограничении с потолком цены на нефть, больше не смогут купить российскую нефть. Это значит, что Россия будет вынуждена переориентироваться на очень узкий круг покупателей — то есть на Китай и Индию.

Когда покупателей всего двое, тем более когда они такие крупные, как Индия и Китай, они смогут запрашивать у России большие скидки. А так как альтернатив не будет из-за наложенных санкции, придется делать скидки все больше и больше. Из-за этого учительница из Томска, например, будет вынуждена платить больше за продукты. Потеря Россией рынков сбыта уже привела к потере доходов для страны, и значит, бюджетникам будут реже и меньше повышать зарплаты, чем повышали бы, если бы войны не было. Из-за войны россияне стали покупать меньше [одежды, обуви, бытовой техники] и чаще выбирать товары и услуги более низкого качества.

А на всю Россию эти условные 20 кирпичей уже подействовали?

— Эффект от санкций может быть мало заметен внешне, потому что экономика ко всему приспосабливается. Представьте, что вам дали в глаз: вам будет плохо, но вы же не перестанете функционировать. То, что Макдоналдс закрылся, а Нетфликс перестал показывать свои сериалы в России, не повлияло на людей так, что они стали меньше есть или перестали смотреть вечерами сериалы.

Да, уровень жизни россиян снизился: реальные доходы по отчету Росстата упали на 3,4%. Розничная торговля упала почти на 10%. Но даже такое падение не слишком заметно. Если продолжать пример, то это даже не перелом ноги у человека, а примерно как удар в лицо — голова от этого не отвалится.

Читать еще Магазины западных компаний все чаще открываются в России под новым брендом Экономист Рубен Ениколопов объясняет, почему это не значит ничего хорошего

Санкции изначально были введены, чтобы из-за их последствий у России не хватило денег на ведение войны. Почему этого не случилось?

— Санкции, конечно, мешают России вести войну: это заметно в официальных запросах российского правительства к Индии, к Ирану. Россия производит меньше ракет — она запрашивает их у других стран и пытается наладить импорт деталей. Но при этом санкции остановить войну не могут.

То есть у правительств всего мира вообще нет ресурса экономически повлиять на Россию так, чтобы ей пришлось прекратить войну?

— Конечно, и даже близко нет. Почему в голову кому-то приходит, что есть средство, способное остановить войну? Гитлера все хотели остановить, но не могли. Так же и с Россией.

Посмотрите на Иран или Северную Корею: на их примере можно понять, как работают санкции. Развитие этих стран полностью прекратилось, но иранцы сейчас живут примерно так же, как они жили 30-50 лет назад.

Если в России ничего не изменится, то через 20, 30 и 40 лет россияне будут жить так же, как они живут сейчас. А сейчас страна откатилась на уровень 2005 года. Мир будет уходить вперед, а Россия будет стоять на месте.

Можете привести примеры: что значит жить на уровне 2005 года? Зарплата настолько маленькая, что надо откладывать месяцами, чтобы купить, например, холодильник?

— Это даже не только про зарплату и бытовую технику (по статистике, большинство россиян тогда тратили почти всю зарплату на еду и услуги ЖКХ. — Прим. «Холода»). Это значит, что никакого развития не будет вообще.

Например, у около 8% российских школ туалеты во дворах — значит, они и через 20 лет будут во дворах. Во многих городах плохие дороги и инфраструктура — такими они и останутся. Жилье будет не улучшаться и не увеличиваться, как это было в годы роста, а останется таким, какое оно сейчас.

Кто сильнее всего страдает во время текущего кризиса

Во время экономического кризиса обычно больше всего страдают незащищенные слои населения: пенсионеры, безработные, люди, которые живут на социальные выплаты. Сейчас такая же ситуация?

— Не совсем так, потому что этот кризис рукотворный. До войны экономика много лет стагнировала — то есть не росла, но и не падала. Если бы резко упали мировые цены на нефть — например как они падали в 2014 году, — то пострадали бы доходы бюджета, и значит, в первую очередь бюджетники, работники сферы услуг и так далее.

Кризис, вызванный войной, тоже привел к снижению доходов бюджета. Во-первых, напрямую: из-за санкций, эмбарго и дисконтов на нефть. Во-вторых, косвенно, потому что правительство стало тратить гораздо больше на военное производство и меньше — на все остальное. Однако больше всего, судя по наблюдениям, по россиянам ударило не снижение доходов и исчезновение части товаров, а бегство из страны мужчин, от которых зависят члены их семей. Эта категория зависимых от них людей — те, кто страдает сейчас больше всего. И страдают они не от высоких цен, а от того, что остались без поддержки.