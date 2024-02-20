Прокурор просит 3,5 года  колонии для обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля

Прокурор просит 3,5 года колонии для обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде Никиты Журавеля, сообщает РИА «Новости». При этом ТАСС изначально сообщил, что сторона обвинения запросила для него шесть лет и 11 месяцев, но затем агентство отредактировало сообщение.

Журавеля обвиняют по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Молодого человека задержали в конце мая, а затем суд Волгограда арестовал его. После чего Журавеля сразу передали чеченским силовикам. Министр национальной политики республики Ахмед Дудаев утверждал, что это якобы было сделано по инициативе федеральных органов власти.

В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал», — написал прокомментировал эти кадры Кадыров-старший. В середине декабря он еще раз похвалил своего сына за это, отметив, что «было бы хорошо, если он убил его [Журавеля]». С тех пор Адам Кадыров получил несколько наград.

В середине октября прошлого года Журавель частично признал вину. Дело рассматривает Висаитовский районный суд Грозного

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