Поддержать
Новости

Суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана по обвинению в военных «фейках»

11:26 • 20.02.2024

Суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает РБК.

15 февраля стало известно, что Следственный комитет ходатайствовал о заочном аресте Гозмана. Одновременно ведомство просило суд заочно арестовать экономиста Константина Сонина, которого также обвиняют по статье о военных «фейках».

Уголовное дело против Гозмана возбудили в декабре 2023 года. «Основанием стало размещение им в Facebook и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», — пояснил тогда агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Осенью 2022 года Леонида Гозмана два раза подряд арестовывали на 15 суток по административной статье об отождествлении нацистской Германии и Советского Союза (часть 1 статьи 13.48 КоАП). Отбыв аресты политик покинул Россию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать