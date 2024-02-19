Задержания и аресты участников акций памяти Навального и захват Авдеевки. Главные новости минувших выходных

Сотни людей задержаны и десятки арестованы из-за участия в акциях памяти Алексея Навального

Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо», ссылаясь на результаты собственных подсчетов. Так, по данным правозащитников, за три дня после появления сообщений о смерти Алексея Навального по всей стране были задержаны 366 человек.

Больше всего — более 200 — задержали в Петербурге. Всего же задержания были зафиксированы более, чем в 30 российских городах.

В выходные суды Петербурга назначили аресты десяткам задержанных, признав их виновными по статье об организации одновременного пребывания граждан, повлекшем нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КОАП).

Также правозащитники сообщили о многочисленных нарушениях со стороны силовиках — избиениях, оскорблениях, угрозах, недопуске адвокатов и незаконной принудительной дактилоскопии.

Тело Навального не отдают его родственникам

17 февраля на следующий день после официального сообщения о смерти Алексея Навального его мать Надежда вместе с адвокатами политика прибыла в ИК-3, где он отбывал наказание. Однако выдать тело родным там отказались, заявив, что оно находится в морге в Салехарде. Когда мать Навального приехала туда, там заявили, что «никаких тел из колонии не принимали» и порекомендовали обращаться в Следственный комитет.

Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в соцсети X, что Следственный комитет отказывается выдать тело семье Навального до завершения некой проверки.

Проект «ОВД-Инфо» призвал граждан отправлять в СК обращения с требованием передать тело Навального родным. За выходные, по данным правозащитников, это сделали более 47 тысяч человек.

В свою очередь, юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов рассказал, что следователь, ведущий дело о смерти Навального, может сколь угодно долго не выдавать его тело семье, используя различные формальные предлоги. При этом Смирнов отметил, что как правило после смерти заключенного в колонии соответствующие проверки занимают от двух до пяти дней. Если тело не выдают родным дольше пяти дей, значит следователи «точно что-то скрывают», отметил Смирнов.

Российские войска захватили Авдеевку в Донецкой области

После многомесячного кровопролитного штурма российские войска взяли под полный контроль один из главных укрепрайонов ВСУ в Донецкой области — город Авдеевку. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину 18 февраля.

В сообщении Минобороны России говорилось, что за последние сутки обороны города украинская армия потеряла до полутора тысяч человек. В ведомстве также сообщили, что российские военные продолжают блокировать оставшиеся на коксохимическом комбинате подразделения украинской армии.

Захват Авдеевки российскими военными также подтвердили в американском Институте изучения войны (ISW). Его аналитики пояснили, что взять город российской армии удалось благодаря локальному превосходству в воздухе и планирующим бомбам.

В свою очередь, представитель украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», оборонявшей Авдеевку, Дмитрий Лиховой заявил, что при взятии города потери России составили 47 тысяч человек, в том числе 17 тысяч убитыми.

Священник, задержанный за намерение провести панихиду по Алексею Навальному, оказался в больнице с инсультом

Священник Григорий Михнов-Вайтенко находится в больнице. Ему поставили предварительный диагноз — ишемический инсульт. Об этом «‎Холоду» рассказала его жена Наталия Сивохина.

Михнова-Вайтенко задержали 17 февраля на выходе из дома вскоре после того, как он объявил о намерении провести панихиду по Алексею Навальному.

По словам его жены, священника задержали «‎по доносу»: «‎По словам полицейских, кто-то написал заявление, поэтому они пришли с проверкой».

Позже стало известно, что Михнову-Войтенко вменяют административную статью об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП). По ней ему грозит до 15 суток ареста.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.