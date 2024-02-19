Путин присвоил следователю, который вел дело об убийстве Анны Политковской, звание генерал-майора юстиции — РБК

Владимир Путин присвоил следователю Владимиру Шараеву звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. По данным РБК, Шараев вел расследование убийства журналистки Анны Политковской.

Источник издания в Следственном комитете сообщил, что Шараев начал расследовать это дело в 2015 году, когда предыдущий следователь Петрос Гарибян ушел на пенсию. Тогда уже были вынесены приговоры организатору и исполнителю убийства, но не был найден заказчик. Шараев так и не нашел его.

Журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде ее дома в центре Москвы. В 2014 году организатор Лом-Али Гайтукаев и один из исполнителей преступления, его племянник Рустам Махмудов получили пожизненные сроки. Еще троих исполнителей — двоих племянников Гайтукаева Джабраила и Ибрагима, а также бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова — приговорили соответственно к 14, 12 и 20 годам заключения. Соучастнику и главному свидетелю убийства, подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову, в 2012 году суд назначил 11 лет тюрьмы. Заказчик так и не был установлен. Срок давности по этому делу истек 7 октября 2021 года.

В ноябре 2023 года стало известно, что Хаджикурбанов получил помилование Путина и уехал из колонии на войну в Украину. Родные и коллеги Политковской назвали это «чудовищным фактом несправедливости и произвола», а также «надругательством над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга».

Помимо дела Анны Политковской следователь Владимир Шараев также вел дело об убийстве журналиста Пола Хлебникова, пишет РБК. Первого главного редактора российского Forbes расстреляли 9 июля 2004 года на выходе из редакции журнала. Приговоров вынесено не было.

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