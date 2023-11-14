«Искать справедливость бессмысленно». Дети Анны Политковской и редакция «Новой газеты» прокомментировали помилование ее убийцы 

Дети Анны Политковской Вера и Илья, а также редакция «Новой газеты», где работала журналистка, прокомментировали помилование одного из организаторов ее убийства Сергея Хаджикурбанова.

«О помиловании убийцы не сообщили ни потерпевшим, ни редакции. Как не сообщают о том, как ищут остальных убийц — и прежде всего заказчика. Потому что не ищут. Потому что их покрывают», — говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что Хаджикурбанов, которого приговорили к 20 годам колонии, отправился на войну в Украину. Он освободился еще в прошлом году, не отсидев и половины срока. Сейчас Хаджикурбанов командует батальоном.

«Для нас это “помилование” — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга», — говорят родные и коллеги Политковской.

Хаджикурбанов — бывший капитан московского РУБОПа — управления по борьбе с организованной преступностью. Свой первый срок, как пишет «Новая газета», он получил за превышение служебных полномочий. Когда Хаджикурбанова арестовали по подозрению в организации убийства Политковской, ему предъявили еще одно обвинение — в похищении человека и пытках.

«Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливость бессмысленно — ее закрыли в карцер за дискредитацию власти. А убийцы будут делать то, что они привыкли, глумясь над жертвами, их родственниками и друзьями, свидетелями, судом, законом и государством, которое оказалось столь слабым, что обратилось к ним за помощью и снисхождением», — отмечается в заявлении.

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