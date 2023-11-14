Организатор убийства Политковской отправился на войну в Украину и досрочно освободился из колонии — Baza

Сергей Хаджикурбанов, приговоренный к 20 годам колонии по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, отправился на войну в Украину, в связи с чем его досрочно освободили. Об этом пишет Baza, информацию подтвердил РБК адвокат Алексей Михальчик.

По данным источника телеграм-канала, Хаджикурбанов отправился на войну в Украину в конце прошлого года. Он начал служить как командир отделения разведки. Вскоре он дослужился до командира батальона. Как отметил один из собеседников Baza, «чтобы зеку от командира отделения дойти до комбата за пару месяцев — нужно реально быть Рэмбо».

Через полгода службы, необходимых, чтобы получить справку об освобождении, Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны. От отбывания наказания его освободили.

Хаджикурбанова задержали в 2007 году по обвинению в организации убийства Политковской. Через два года присяжные признали его невиновным, однако после этого Хаджикурбанова снова задержали по делу о вымогательстве у другого организатора убийства Сергея Павлюченкова и во второй раз обвинили в причастности к организации убийства журналистки. В 2014 году Хаджикурбанова приговорили к 20 годам колонии, срок его заключения должен был закончиться в 2034 году.

Обновлено — добавлено подтверждение РБК

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