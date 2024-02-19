Алексею Москалеву сократили срок на два месяца 

Тульский областной суд после повторного рассмотрения дела о «дискредитации» армии на два месяца сократил срок отцу-одиночке Алексею Москалеву. Об этом сообщает RusNews.

Вместо двух лет ему назначили год и десять месяцев колонии общего режима. Также суд на два года запретил Москалеву администрировать сайты.

Воронежский региональный центр судебной экспертизы Минюста пришел к выводу, что два из пяти репостов, за которые судят Москалева, не содержат признаки «дискредитации» российской армии, пишет издание. Сам обвиняемый ранее говорил, что его страницу взломали. Адвокат Владимир Билиенко ходатайствовал о дополнительной экспертизе, но судья в этом отказала.

«Я уверен, что никакой вины моего подзащитного не доказано. Каких-либо оценочных суждений, которые можно было оценить как одобрение, не было. Если, по мнению повторной экспертизы, даже фраза "Россия — спонсор терроризма" не является “дискредитирующей”, за что тогда судят моего подзащитного? Моему подзащитному вменили даже высказывание ребёнка в поддержку Украины. Уже это говорит о том, что приговор был явно предвзятым. Я считаю, что позиция гособвниения является незаконной и необоснованной» — сказал он.

Москалев также рассказал, что из-за бюрократии в СИЗО ему «затруднительно» общаться с дочерью Машей по телефону.Кроме того, ему приходит значительно меньше писем от нее.

Алексея Москалева обвинили в «дискредитации» российской армии из-за нескольких репостов после того, как его дочь Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке изо.

В конце марта 2023 года Москалева приговорили к двум годам колонии. Он не присутствовал на оглашении, так как сбежал из-под домашнего ареста в Беларусь. Его задержали в Минске и в середине апреля экстрадировали в Россию. Маша больше месяца находилась в приюте. А в начале апреля ее забрала мать Ольга Ситчихина, которая до этого не общалась с дочерью.

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