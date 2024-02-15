В результате обстрела Белгорода погибли пять человек — Гладков

В результате обстрела Белгорода погибли пять человек. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается». — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, от обстрела пострадали семь частных домовладений, там выбиты окна, повреждены кровли и забор. Также повреждения получили промышленное предприятие, несколько многоквартирных домов и пять автомобилей.

«Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается», — добавил Гладков

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о попадании в торговый центр на улице Плеханова в Белгороде, а также расположенный неподалеку школьный стадион.

Губернатор Курской области написал в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Белгорода есть «много жертв».

В свою очередь, Минобороны России отчиталось об успешном «пресечении террористической атаки». «Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорилось в сообщении ведомства.

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