В Москве заочно арестовали двух адвокатов Навального

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвокатов политика Алексея Навального Ольгу Михайлову и Александра Федулова по делу об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

В январе обоим адвокатам заочно предъявили обвинение. 2 февраля МВД объявило Михайлову и Федулова в розыск.

«Защищаешь 16 лет человека, сначала он “украл весь Кировлес”, затем был “мошенником”, потом “оклеветал ветерана” и “оскорбил судью с прокурором”, потом стал снова “мошенником”, а недавно еще и “экстремистом” — значит, сама экстремист», — написала тогда Михайлова в своих социальных сетях.

Ранее вместе с Михайловой и Федуловым суд предъявил обвинение другим защитникам Навального: Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. В их домах прошли обыски. По версии следствия, через адвокатов Навальный передавал информацию из колонии своим соратникам.

В октябре 2023 года Кобзева, Липцера и Сергунина отправили в СИЗО. Федулов уехал из России после задержания других адвокатов, Михайлова улетела за несколько дней до произошедшего.

5 февраля Липцер рассказал, что в СИЗО у него ухудшилось здоровье.

«Сосудистые сетки у меня по всем ногам, на лице (на щеках), петехии на ногах, руках, лице. Еще у меня на кистях, на пальцах и на руках прыщи вылезают, даже на ладонях были среди мелкой сыпи. На на ладонях сыпь странная, она то воспаляется ярко, то затихает», — писал он в письме.

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